В Киеве из-за тумана не смогли взлететь самолеты

Сегодня, 9 ноября, в аэропортах «Борисполь» и «Киев» (Жуляны) из-за густого тумана на несколько часов задерживаются утренние рейсы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом свидетельствуют данные в онлайн-системе расписания рейсов.

Один из пилотов рассказал, что в «Борисполе» видимость 250 м, при том, что для безопасного взлета и посадки требуется не менее 400 м.

Посадочные полосы укутаны туманом.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Египте украинские туристы подрались прямо в самолете, задержав четыре рейса.