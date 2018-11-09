В Египте украинские туристы подрались прямо в самолете, задержав четыре рейса

В четверг, 8 ноября, в Египте произошел серьезный инцидент с участием украинских туристов. Как выяснили журналисты «Фразы», на борту лайнера авиакомпании YanAir, вылетевшего в Киев из Шарм-эль-Шейха вспыхнула драка и самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Каира.

Туристов этого рейса авиакомпания расселила в отеле Cyrene Island 4* и предоставила питание на время ожидания.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании Join UP, это привело к задержке вылета еще четырех самолетов с украинским туристами. В частности, были задержаны следующие рейсы:

YE5021 02:00 (было) — BAY2091 Киев — Хургада 06:05 / 10:05;

YE5214 07:00 (было) — BAY2094 Хургада — Львов 11:05 / 15:05;

YE5213 12:00 (было) — BAY2093 Львов — Хургада 16:05 / 20:05;

YE5022 17:00 (было) — BAY2092 Хургада — Киев 21:05 / 01:05.

Туристы, у которых были запланированы рейсы в Египет из Киева и Львова, проинформированы о задержках заранее. Иногородние туристы были расселены в отелях за счет туроператора.

Туристы, у которых из-за задержки сократилось количество отдыха, получат финансовую компенсацию за потерянные сутки. Туристы, которые ожидают вылета из Хургады, на время задержки расселены в отелях курорта за счет туроператора.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце июня 2018 года из Туниса не могли вылететь сотни украинцев.

В начале июля в столичном аэропорту «Киев» несколько суток не могли вылететь отдыхать около тысячи туристов.

9 июля в международном аэропорту «Львов» задерживались сразу четыре рейса авиакомпании SkyUp.

19 июля в аэропорту «Борисполь» туристы почти 10 часов не могли вылететь в Хургаду (Египет). Недовольные люди попытались заблокировать один из гейтов, но их начали пугать полицией и автоматчиками.

В конце августа в аэропорту популярного турецкого курорта Антальи застряли украинские туристы.