Лига Европы: «Ворскла» без особых шансов проиграла дома «Карабаху»

Сегодня, 8 ноября, полтавская «Ворскла» провела свой четвертый поединок в групповом этапе розыгрыша Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», подопечные Василия Сачко принимали на своем поле азербайджанский «Карабах».

После довольно неожиданной гостевой победы в Азербайджане полтавчане надеялись повторить нечто подобное и дома, но уже со стартовым свистком гости дали понять, что они придерживаются иного мнения. И уже на 12-й минуте счет был открыт после ошибки Артура, который вынудил Шуста «привезти» пенальти в собственные ворота – отличился Абдуллаев.

Вторая половина встречи прошла в равной борьбе, может быть, с небольшим преимуществом «Ворсклы». Но, к большому сожалению, особой опасности у ворот Халльдорсона соорудить так и не удалось. Более того, подопечные Сачко могли несколько раз пропускать после быстрых контратак гостей, но до финального свистка счет на табло не изменился – победа «Карабаха» со счетом 1:0.

В параллельном поединке лондонский «Арсенал» в родных стенах сыграл вничью с португальским «Спортингом» со счетом 0:0.

Турнирная таблица:

1. «Арсенал» - 4 игры / 10 очков;

2. «Спортинг» - 4 / 7;

3. «Ворскла» - 4 / 3;

4. «Карабах» - 4 / 3.

Как сообщала «Фраза», чуть раньше киевское «Динамо» в родных стенах обыграло французский «Ренн» со счетом 3:1.