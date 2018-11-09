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Лига Европы: «Динамо» дома уверенно обыграло «Ренн»

Лига Европы: «Динамо» дома уверенно обыграло «Ренн»

Сегодня, 8 ноября, состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», киевское «Динамо» на своем поле принимало французский «Ренн».

После выездной победы над французами подопечные Александра Хацкевича рассчитывали повторить то же самое и в родных стенах. И со стартовым свистком плотно завладели инициативой пытаясь найти подход к воротам гостей.

И уже на тринадцатой минуте им это удалось сделать сполна. Цыганков подал с углового и набежавший на ближнюю штангу Вербич отправил мяч в ворота. После этого хозяева поля имели еще несколько хороших моментов для взятия ворот, но до перерыва счет на табло не изменился.

В дебюте второй половины встречи гости были очень близки к тому, чтобы сравнять счет, но свою команду выручил Бойко, среагировав на удар в упор буквально с нескольких метров. А уже через пять минут Сидклей обязан был делать счет 2:0, но в пустые ворота умудрился пробить мимо.

На 67-й минуте убойный момент запорол Шапаренко, но уже через несколько минут он же исправил свою ошибку, забив красивый мяч под дальнюю штангу. Казалось, до финального свистка счет на табло не изменится, но уже в добавленное арбитром время гости один мяч отквитали — победа «Динамо» со счетом 3:1.

В параллельном матче «Астана» дома обыграла «Яблонец» со счетом 2:1.

Турнирная таблица выглядит так:

1. «Астана» — 4 игры / 8 очков;

2. «Динамо» — 4 / 8;

3. «Ренн» — 4 / 3;

4. «Яблонец» — 4 / 2.

Ранее «Фраза» сообщала, что в третьем туре «Динамо» на выезде обыграло «Ренн» со счетом 2:1.

Тэги: ФК Динамо (Киев), Лига Европы, спорт, Динамо

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