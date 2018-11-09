Супербой Усик ‒ Белью: британец в приятном шоке от украинца

В субботу, 10 ноября, в британском Манчестере состоится боксерский «поединок года» между англичанином Тони Белью и украинцем Александром Усиком. Как выяснили журналисты «Фразы», британский спортсмен уверен в своей победе над украинцем, но в то же время высоко оценил боксерский талант совего соперника.

Как передает «Обозреватель», Тони Белью считает, что Александр Усик по праву владеет наипрестижнейшим званием абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, поскольку обладает поистине «невероятными качествами».

По словам британца, бой с Усиком ‒ это его самый большой тест, так как «в ринге нет ничего такого, что бы этот парень не смог сделать». Так же Белью заявил, что украинец является самым совершенным бойцом, с которым он когда-либо сталкивался.

Кроме того, как признался Тони Белью, он всегда являлся фанатом Усика, но, тем не менее, надеется «избить» его на ринге.

Как писала «Фраза», Усик считает Беллью опытным и хитрым соперником.

Ранее сообщалось, что на бой с Усиком претендуют сразу два россиянина. Один из них даже готов приехать в Украину.