Легендарный олимпийский чемпион попался на изнасиловании малолетнего ребенка

На Кубе разгорелся скандал, в котором оказался замешан знаменитый спортсмен. Как выяснили журналисты «Фразы», трехкратного олимпийского чемпиона обвинили в педофилии.

Как передает «Лента» со ссылкой на Boxingscene, 51-летний олимпийский чемпион по боксу в весе до 91 кг Феликс Савон арестован по обвинению в изнасиловании 12-летнего мальчика.

Отмечается, что знаменитый спортсмен в подобных «грязных» делишках был замечен и ранее, но до сих пор его покрывали высокопоставленные люди из правительства «Острова свободы».

Сейчас же терпение «государственных мужей» лопнуло, и инцидент решили предать широкой огласке. Сообщается, что трехкратный чемпион Олимпийских игр и пятикратный чемпион мира по боксу находится под арестом с 30 сентября и в ближайшее время предстанет перед судом.

Как писала «Фраза», под Киевом задержан педофил, который пытался изнасиловать девочку на глазах у ее брата.

Ранее во Львовской области задержали отморозка, насиловавшего собственную пятилетнюю дочь.