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Верховная Рада таки легализовала «евробляхи». Но не все так просто

Верховная Рада таки легализовала «евробляхи». Но не все так просто

В четверг, 8 ноября, Верховная Рада Украины большинством голосов приняла законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств». Как выяснили журналисты «Фразы», за долгожданный закон «о евробляхах» проголосовали 250 народных избранников.

В соответствии с текстом законопроекта, базовые ставки налога на ввозимые авто составят от 50 до более 100 евро в зависимости от «кубатуры» двигателя.

Вместе с тем, в течение первых 90 календарных дней после вступления в силу закона будет действовать «понижающий коэффициент» в 0,5 для базовых ставок: показатель объема двигателя будет делиться на 1000.

Кроме того, лицо, которое ввезло в Украину автомобиль в режиме транзита или в режиме временного ввоза, не сможет передать его во владение, пользование или распоряжение другим лицам или разукомплектовывать его, отмечается в законе. При этом для регистрации таких автомобилей необходимо будет уплатить штраф за нарушение режима пребывания их в стране в размере 8500 гривен.

Предполагается, что все средства, которые будут поступать от «растаможки» и штрафов ‒ будут направлены на покрытие дефицита Пенсионного фонда.

Как писала «Фраза», Верховный Суд узаконил евробляхи в Украине.

Ранее стало известно, куда деваются конфискованные авто на «евробляхах».

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, закон, общественность, автомобилист, номерной знак

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