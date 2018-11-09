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В Николаеве на патрульных копов напал здоровенный алабай

В Николаеве на патрульных копов напал здоровенный алабай

В четверг ночью, 8 ноября, в Николаеве произошел инцидент с участием сторожевой собаки. Как выяснили журналисты «Фразы», прибывшим на вызов полицейским пришлось отстреливаться от огромной среднеазиатской овчарки.

Как передают «Новости-N», экипаж патрульной полиции прибыл на вызов в частный дом, расположенный в Карабельном районе. Сообщается, что полицейских вызвала женщина, которая жаловалась на насилие со стороны своего брата. Спустя некоторое время во двор вышел сам «виновник» торжества ‒ пьяный мужчина с огромной среднеазиатской овчаркой (алабаем) на поводке.

Отмечается, что собака непрерывно лаяла и вела себя агрессивно по отношению к «чужакам» в форме. Вместо того чтобы утихомирить пса, хозяин наоборот ‒ спустил ее на полицейских, которые, защищаясь, были вынуждены применить табельное оружие.

Сообщается, что собака получила ранение в лапу и убежала. Пьяного хулигана задержали и доставили в отдел полиции для привлечения к административной ответственности.

Как писала «Фраза», на Николаевщине полицейские битами и клюшкой для гольфа избили мужчину, после чего принялись его пытать.

Ранее после полицейской погони в Николаеве от сердечного приступа скончался водитель Jaguar.

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