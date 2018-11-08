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Криминал

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Главные новости за 8 ноября 2018 года

Главные новости за 8 ноября 2018 года

Большую полицейскую шишку обвинили в сексуальных домогательствах и угрозах. Студентка Наталья Бурейко в социальной сети Facebook обвинила заместителя главы департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александра Варченко в том, что он приставал к ней, а после отказа угрожал девушке. Сам Варченко назвал это все подлой провокацией. Студентка рассказала, что с Варченко она познакомилась в социальной сети Tinder и после этого ее жизнь превратилась в ад. Поначалу, по ее словам, мужчина казался галантным, он осыпал ее комплиментами, хвастался своими связями и положением в обществе.

Студентка, обвинившая полицейскую «шишку» в домогательствах, написала заявление в прокуратуру и говорит о слежке. Сегодня, 8 ноября, студентка Наталья Бурейко, которая накануне обвинила замглавы департамента защиты экономики Нацполиции Украины Александра Варченко в домогательствах и угрозах, подала соответствующее заявление в прокуратуру. Об этом она сама написала на своей странице в Facebook. Она также сообщила, что после ее скандального поста в соцсети ее всю ночь разыскивали. Неизвестные люди приходили и к ней домой, говоря родителям, что ее разыскивает полиция, и в общежитие. Поэтому она вынуждена была ночевать у знакомой.

Бывший бойфренд студентки, обвинившей полицейскую «шишку» в домогательствах, просит деньги за информацию о ней. Бывший парень студентки Натальи Бурейко, которая накануне обвинила замглавы департамента защиты экономики Нацполиции Украины Александра Варченко в домогательствах и угрозах, не хочет просто так общаться с журналистами. Он готов рассказать интересующую их информацию за деньги. Зовут бывшего молодого человека Натальи Данил Дорошенко. Судя по фотографиям из соцсетей, еще летом они вместе отдыхали на море.

Выводить деньги из Украины станет проще. Все для этого сделать собирается НБУ. Как пишет издание «Телеграф», Национальный банк Украины уже обнародовал проекты постановлений, целью которых является упрощение перевода денег за рубеж, а также «осуществления инвестиций на зарубежных финансовых рынках».

В Киеве активизировались валютные «кидалы». Сотрудники полиции задержали в Киеве афериста, который в фиктивном пункте обмена валют обокрал клиента на 50 тысяч евро. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции. Как отметили в ведомстве, 23-летний уроженец Крыма на улице Урловской (Дарницкий район столицы) снял офисное помещение в жилом доме, обустроил его под обменник, установив там сейфы, оргтехнику, камеры наблюдения и т. д.

В Киеве повязали банду «соцработников», грабивших пенсионеров. Сотрудники правоохранительных органов задержала в Киеве банду мошенников, которые под видом соцработников грабили доверчивых пенсионеров. Об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный». Как сообщается, в состав банды входили двое мужчин, молодая блондинка с располагающим лицом и немолодая опытная рецидивистка из Молдовы, которая уже задерживалась кражи, грабежи и наркотики.

Украинцев заверили, что эпидемия гриппа нам пока не грозит. В Украине слегка снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения. По данным чиновников, за 44-ю отчетную неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели 147 407 человек. Две три из них – это дети.

Бойня в Калифорнии: в одном из местных баров застрелили двенадцать человек. В Калифорнии случилась кровавая бойня в одном из местных баров. По данным полиции, жертвами стрельбы стали двенадцать человек. Американские СМИ передают, что трагедия разыгралась в баре Borderline. Среди жертв есть полицейский. Уже найдено тело стрелка – он погиб, правда, пока неизвестно, кто его убил.

Трамп заявил, что Крым Путину сдал Обама. Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-глава Белого дома Барак Обама сдал в 2014 году Крым России. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Вашингтоне. Данное заявление Дональд Трамп сделал, отвечая на вопрос о встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки.

В Tesla нашли замену Илону Маску. Председателем совета директоров компании будет женщина. Как сообщается на сайте Tesla, на эту должность назначили Робин Денхолм. С 2014 года она занимала в компании пост независимого директора и входит в совет директоров.

Тэги: США, Киев, Крым, общество, Россия, мир, Барак Обама, политика, Калифорния, криминал, Дональд Трамп, Илон Маск, Наталья Бурейко, Александр Варченко

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