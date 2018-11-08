Украинцев заверили, что эпидемия гриппа нам пока не грозит

В Украине слегка снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявили в Министерстве здравоохранения.

По данным чиновников, за 44-ю отчетную неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели 147 407 человек. Две три из них – это дети.

По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости снизился на 5,2%, а среди детей – на 10,3%.

Отмечается, что нынешний показатель (349,2 больных на сто тысяч человек) на 32,7 % меньше эпидпорога.

Сообщается также, что летальных случаев от гриппа за отчетную неделю не зарегистрировано.

Как сказано в сообщении, «за неделю зарегистрировано 38 случаев гриппоподобного заболевания и 14 случаев тяжелой острой респираторной инфекции».

Как писала «Фраза», киевлян уже вовсю пугают гриппом: больше всего болезнь бьет по детям.