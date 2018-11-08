Испанские ученые назвали «идеальную диету», после которой человек не набирает вес. Как выяснили журналисты «Фразы», результатами работы поделились исследователи из университета Ровира и Виргили.

Как пишет издание MedicalXpress, во всех отношениях самой эффективной диетой является средиземноморская. Она отличается низкой калорийностью, помогает снизить вес и, кроме этого, как говорят ученые, уменьшению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей с лишним весом.

Суть средиземноморской диеты, как говорится в статье, заключается в потреблении человеком свежих овощей и фруктов, бобовых, орехов, семян, хлеба из муки грубого помола, а также всевозможных макаронных изделий на основе зерновых культур». Также диета характерна тем, что красное мясо в ней заменяется рыбой и другими дарами моря.

Всего в исследовании принимали участие шесть сотен людей 55-75 лет – у них был лишний вес и метаболическим синдромом.

В итоге выяснило, что сразу 33,7% добровольцев, перейдя в ходе эксперимента на средиземноморскую диету, и занявшись зарядкой, всего за год потеряли более 5% массы. Также, как говорят ученые, у таких людей улучшилось усвоение глюкозы.

Как писала «Фраза», ученые назвали диету, полезную для мозгов.

Ранее ученые наконец-то назвали продукты, продлевающие жизнь.