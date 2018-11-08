Илона Маска в Tesla заменит женщина

В Tesla нашли замену Илону Маску. Как выяснили журналисты «Фразы», председателем совета директоров компании будет женщина.

Как сообщается на сайте Tesla, на эту должность назначили Робин Денхолм. С 2014 года она занимала в компании пост независимого директора и входит в совет директоров.

Также Робин Денхолм занимала посты финансового директора и главы департамента по стратегии в телекоммуникационной компании Telstra (Австралия). Ожидается, что она покинет данные должности через полгода.

Сама Робин Денхолм так прокомментировала новое назначение: «Я верю в эту компанию, я верю в ее миссию, и с нетерпением жду того момента, когда смогу помочь Илону Маску и команде добиться стабильной прибыльности, а также обеспечить ценность акций компании в долгосрочной перспективе».

В свою очередь, Илон Маск прокомментировал назначение в «Твиттере»: «Это огромная честь. Очень хочу поработать с ней вместе».

Как писала «Фраза», Илон Маск таки уходит из Tesla после скандала.

Ранее Илон Маск протестировал Hyperloop и показал видео.