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Сотрудницу комитета Пашинского, которую тот якобы грозился убить, уволили с работы

Сотрудницу комитета Пашинского, которую тот якобы грозился убить, уволили с работы

Главу секретариата комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Татьяну Блистив уволили за нарушение присяги государственного служащего. Как выяснили журналисты «Фразы», она была уволена по решению руководителя аппарата Верховной Рады Петра Бондаря.

Для того, чтобы все знали, что Блистив больше не работает в аппарате ВР, приказ об ее увольнении был зачитан на комитете, рассказал секретарь комитета нардеп от БПП Иван Винник, сообщает «Украинская правда».

Депутат уточнил, что в тексте приказа речь идет о нарушении присяги государственного служащего.

При этом Винник добавил, что к увольнению не имеет никакого отношения руководитель комитета нардеп от «Народного фронта» Сергей Пашинский у которого с Блистив был конфликт, ведь представитель законодательной ветви власти не может влиять на решения исполнительной.

Ранее «Фраза» сообщала, что сотрудница парламентского комитета по вопросам национальной обороны и безопасности Татьяна Блистив подала жалобу на угрозы убийством со стороны народного депутата Украины Сергея Пашинксого.

На период дисциплинарного расследования в отношении нее Блистив была отстранена от работы, а выполняла ее обязанности — главы секретариата Наталья Роговец.

Тэги: Верховная Рада Украины, политика, увольнение, Сергей Пашинский, Татьяна Блистив

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