В Киеве активизировались валютные «кидалы»

Сотрудники полиции задержали в Киеве афериста, который в фиктивном пункте обмена валют обокрал клиента на 50 тысяч евро. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Как отметили в ведомстве, 23-летний уроженец Крыма на улице Урловской (Дарницкий район столицы) снял офисное помещение в жилом доме, обустроил его под обменник, установив там сейфы, оргтехнику, камеры наблюдения и т.д.

В этот «обменник» обратился клиент, который хотел обменять 50 тысяч евро. Получив валюту на руки, мошенник вышел в соседнюю комнату и не вернулся.

Жертва «кидалы» сориентировался довольно быстро и начал выламывать дверь. Ему на помощь пришли сотрудники полиции, которые задержали мошенника с наличными на руках практически на месте преступления.

Другой случай с валютными «кидалами» произошел в Киеве на улице Лескова. 6 ноября в одном из обменников гражданин Японии хотел там купить 10 тысяч американских долларов, однако ему подсунули фальшивые купюры.

В полиции говорят, что преступления с фальшивой валютой стремительно набирают обороты в Киеве.

Ранее «Фраза» писала о способах обмана в пунктах обмена валют.