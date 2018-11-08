Госпомощи могут лишить на год в случае представления получателем недостоверной информации

Органы социальной защиты могут лишить государственной помощи на год в случае представления получателем недостоверной информации. Как выяснили журналисты «Фразы», такие изменения утвердил правительство Украины на заседании в среду, 7 ноября.

Как сообщает телеканал «Прямой», среди прочего, правительство предоставило органам социальной защиты возможность проверять правдивость информации от получателей пособий из официальных источников – через информационные системы Минюста, в том числе через Единый реестр должников и Единый государственный реестр судебных решений.

Кроме того, правительство предоставило право на получение государственной социальной помощи малообеспеченным семьям без уменьшения ее размера, если в состав таких семей входят студенты, которые не имеют доходов или получают только стипендию, сообщает телеканал «Прямой» .

Как сообщала «Фраза», осенью 2018 года в Украине начали забирать субсидии у украинцев, сдающих в аренду свои квартиры, а также тех, у кого «нулевой доход».