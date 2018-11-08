Китайцы придумали шелковый гель, который не оставляет шрамов

В Китае изобрели чудо-гель, который не оставляет шрамов. Как выяснили журналисты «Фразы», в основу препарата включили протеин шелка.

Как пишет издание Biomaterial Science, чудо-гель не оставляет после себя шрамов.

Для своего изобретения китайцы взяли серицин – данное вещество содержится в шелковых волокнах, – после чего «применили к нему ультрафиолетовый свет и фотоинициатор для поперечной связи белковых цепей вещества». На выходе получился чудо-гель.

Исследователи говорят, что их новый препарат «хорошо прирастает к клеткам и практически не вызывает иммунной реакции организма».

При этом гель подавляет воспаление и стимулирует развитие новых кровяных сосудов.

Ученые говорят, что их гель регулирует работу клеток кожи, и на месте раны «растет не рубцовая ткань, а новая кожа».

Кроме этого, данный гель «обладает антисептическим свойством и не позволяет бактериям попасть в рану».

Китайцы также говорят, что «белки, которые содержатся в шелке, обладают естественной биоактивностью, так как состав аминокислот шелка похож на состав аминокислот человеческой кожи».

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