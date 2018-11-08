Лига чемпионов: «Шахтер» потерпел унизительное поражение в Манчестере

Сегодня, 7 ноября, в Европе состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Как передает корреспондент «Фразы» из Манчестера, донецкий «Шахтер» здесь играл против местных «горожан».

Как и в предыдущем поединке футболисты «Сити» имели колоссальное преимущество над соперником и еще до перерыва провели два безответных гола в ворота «горняков». И если первый, который забил Давид Силва после передачи с правого фланга Мареза, можно назвать трудовым и красивым, то по поводу второго гола остается множество вопросов. Нет, не к красоте забитого мяча, а к хорошо известному украинским болельщикам венгерскому арбитру Виктору Кашшаи.

Он на ровном месте придумал в ворота Пятова пенальти, который хладнокровно реализовал Жезуз. Стерлинг опасно врывался в штрафную площадку гостей, выходил на ударную позицию и... упал, зацепившись о газон, но венгерский арбитр посчитал, что именно защитник «Шахтера» Матвиенко сбивал англичанина.

Как здесь не вспомнить Евро-2012, когда сборная Украины играла против Англии, и тот же Кашшаи не засчитал чистый гол Марко Девича в ворота Харта, не заметив, что мяч пересек линию ворот.

А едва начался второй тайм, как Стерлинг после передачи нашего Александра Зинченко примерно с линии штрафной обводящим ударом сделал счет 3:0 в пользу своей команды. А еще через некоторое время Жезуз оформил «дубль», снова реализовав пенальти, который «привез» Степаненко. Но и это еще не все: за пять минут до окончания основного времени Марез забил пятый гол, а уже в компенсированное арбитром время Жезуз оформил «хет-трик» — 6:0 в пользу хозяев поля.

В параллельном матче французский «Лион» дома сыграл вничью с немецким «Хоффенхаймом» со счетом 2:2.

Турнирная таблица в нашей группе выглядит так:

1. «Манчестер Сити» — 4 игры / 9 очков;

2. «Лион» — 4 / 6;

3. «Хоффенхайм» — 4 / 3;

4. «Шахтер» — 4 / 2.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Харькове «Шахтер» уступил «Манчестер Сити» со счетом 0:3.