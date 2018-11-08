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Раскольнические действия Варфоломея до сих пор не поддержала ни одна из православных церквей

Раскольнические действия Варфоломея до сих пор не поддержала ни одна из православных церквей

Ни одна православная Поместная Церковь до сих пор официально не выступила в поддержку раскольнических действий Константинопольского Патриархата в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил иерарх Сербской Православной Церкви, епископ Бачский Ириней.

«В богословских кругах всех Церквей ведется постоянное — зачастую ожесточенное — обсуждение сложившегося кризиса, который стал, безусловно, наибольшим за последние тысячу лет», — отметил Ириней.

Особенно спорным является тот факт, что Вселенский Патриарх, не скрываясь, ведет сотрудничество и общается только со светскими властями и политиками Украины, среди которых преобладают сторонники раскольников и униатов. При этом Варфоломей отказывается сотрудничать с представителями Православной Церкви, отметил иерарх СПЦ.

«Критически настроенные священнослужители и богословы задаются вопросом, как возможно, что Патриарх Варфоломей не признает канонические решения Русской Церкви, которые он раньше признал сразу после их принятия, и которые признают до сих пор предстоятели Поместных Церквей?» — спрашивает владыка. — Особенно интересно, как это возможно, чтобы анафематствованный раскольник во мгновение ока стал «митрополитом киевским», а в более широком титуловании «патриархом киевским»?«.

Сайт СПЖ сообщает, что по словам Предстоятеля Православной Церкви Молдовы, виновники раскола в Украине не заслуживают прощения. Об этом он заявил в эфире телеканала «Publika TV».

Напомним, РПЦ заявляет, что Константинопольская патриархия лицемерна и двулична.

Как ранее сообщалось, РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Напомним, что Константинопольский Патриархат решил, что в 1686 году Киевскую митрополию Русской Церкви передали незаконно.

Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат «снял анафему» с Филарета и сделал УПЦ КП «канонической».

Как ранее сообщалось, Константинополь пока не дал Украине автокефалию.

Читайте на «Фразе» статью на эту тему: «Ватикан и униаты готовы начать религиозную войну в Украине. Им помогут Константинопольский патриархат и команда Драбинко».

Тэги: общество, новости православия

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