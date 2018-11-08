Раскольнические действия Варфоломея до сих пор не поддержала ни одна из православных церквей

Ни одна православная Поместная Церковь до сих пор официально не выступила в поддержку раскольнических действий Константинопольского Патриархата в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил иерарх Сербской Православной Церкви, епископ Бачский Ириней.

«В богословских кругах всех Церквей ведется постоянное — зачастую ожесточенное — обсуждение сложившегося кризиса, который стал, безусловно, наибольшим за последние тысячу лет», — отметил Ириней.

Особенно спорным является тот факт, что Вселенский Патриарх, не скрываясь, ведет сотрудничество и общается только со светскими властями и политиками Украины, среди которых преобладают сторонники раскольников и униатов. При этом Варфоломей отказывается сотрудничать с представителями Православной Церкви, отметил иерарх СПЦ.

«Критически настроенные священнослужители и богословы задаются вопросом, как возможно, что Патриарх Варфоломей не признает канонические решения Русской Церкви, которые он раньше признал сразу после их принятия, и которые признают до сих пор предстоятели Поместных Церквей?» — спрашивает владыка. — Особенно интересно, как это возможно, чтобы анафематствованный раскольник во мгновение ока стал «митрополитом киевским», а в более широком титуловании «патриархом киевским»?«.

Сайт СПЖ сообщает, что по словам Предстоятеля Православной Церкви Молдовы, виновники раскола в Украине не заслуживают прощения. Об этом он заявил в эфире телеканала «Publika TV».

Напомним, РПЦ заявляет, что Константинопольская патриархия лицемерна и двулична.

Как ранее сообщалось, РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Напомним, что Константинопольский Патриархат решил, что в 1686 году Киевскую митрополию Русской Церкви передали незаконно.

Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат «снял анафему» с Филарета и сделал УПЦ КП «канонической».

Как ранее сообщалось, Константинополь пока не дал Украине автокефалию.

Читайте на «Фразе» статью на эту тему: «Ватикан и униаты готовы начать религиозную войну в Украине. Им помогут Константинопольский патриархат и команда Драбинко».