Православных выгнали из киевского храма, передав его раскольникам

В Киеве представители УПЦ КП оккупировали храм УПЦ в честь Архистратига Михаила, который находится на территории военной части. Как выяснили журналисты "Фразы", настоятель храма архимандрит Лука (Вакарчук) сообщил, что 19 октября руководство военной части А-0222 отдельного полка Президента Украины уведомило его о том, что на его место назначен капеллан раскольнического Киевского патриархата.

С 2010 года УПЦ занималась окормлением военнослужащих полка Президента и помогала воинской части. Община УПЦ восстанавливала здание разрушенного храма, на месте которого ранее находилась свалка.

«В течение четырех лет было давление не только со стороны посторонних лиц, но и со стороны Генерального штаба», — рассказывает Лука.

Отвечая на вопрос СПЖ, как отреагировали на ситуацию прихожане, отец Лука сказал: «члены общины восприняли все с глубокой скорбью».

«Люди плакали, ведь столько трудов. Когда мы начинали восстанавливать храм, то вывезли 11 грузовиков мусора», — отметил отец Лука.

Как ранее сообщалось, Порошенко намекнул, что УПЦ должна покинуть Украину.

Напомним, недавно неизвестные во Львове осквернили православный храм.

Как ранее сообщалось, православные в Киевской области предотвратили попытку раскольников проникнуть в храм УПЦ.

Напомним, на Западной Украине православные, у которых раскольники отобрали церковь, начали строительство нового храма.

Как ранее сообщалось, в Ровенской области УПЦ рукоположила в диаконы бывшего раскольника из филаретовского УПЦ КП.