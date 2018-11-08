РПЦ: В Украине нет представителей Русской православной церкви, а УПЦ представляет украинский народ

Русская православная церковь ответила на требование президента Украины покинуть территорию Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», в РПЦ заявили, что представителей их церкви нет в Украине, а УПЦ (на которую, видимо, намекал Порошенко) является единственной канонической церковью в Украине.

«На Украине нет никаких представителей „Российской православной церкви“, более того, согласно диптихам, принятым в православном мире, такой православной организации неизвестно вообще. Украинская православная церковь не представляет никого, кроме украинского народа, который в подавляющем большинстве поддерживает эту Церковь и ее предстоятеля», — сказал представитель РПЦ в комментарии РИА Новости.

Ранее Петр Порошенко заявил: «Мы должны выводы из этого делать — разве это нормально, когда в Кремле собирается совет безопасности России под председательством Путина с одним вопросом на повестке дня — как защитить РПЦ в Украине? Вам здесь нечего делать. Нечего делать вашей церкви, нечего делать вашим вооруженным силам, нечего делать вашем вооружению. Домой, в Россию!».

Напомним, недавно неизвестные во Львове осквернили православный храм.

Как ранее сообщалось, православные в Киевской области предотвратили попытку раскольников проникнуть в храм УПЦ.

Напомним, на Западной Украине православные, у которых раскольники отобрали церковь, начали строительство нового храма.

Как ранее сообщалось, в Ровенской области УПЦ рукоположила в диаконы бывшего раскольника из филаретовского УПЦ КП.

Как ранее сообщалось, инициативу по созданию Единой Поместной Церкви в Украине наиболее позитивно оценивают сторонники УГКЦ.

Ранее также сообщалось, что патриарх Варфоломей войдет в унию с католиками, а потом Ватикан будет выращивать в Украине религиозных фанатиков.