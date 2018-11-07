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Взрывы на арсенале в Черниговской области: названа официальная причина

Взрывы на арсенале в Черниговской области: названа официальная причина

Правоохранительные органы Украины продолжают расследование грандиозного пожара на военных складах под Ичней (Черниговская область). Как выяснили журналисты «Фразы», причиной ЧП стала преднамеренная диверсия.

Как передает «Громадське» со ссылкой на военного прокурора центрального региона Григория Рябенко, неизвестные лица проникли на охраняемую территорию склада и заложили взрывчатку, детонация которой и привела к последующему пожару и взрывам боеприпасов.

Сообщается, что в настоящее время эксперты выясняют тип взрывного устройства и как именно оно было заложено. Предполагается, что выводы экспертов помогут следствию выйти на исполнителя диверсии.

Как писала «Фраза», на военном арсенале в Черниговской области официально ликвидировали пожар.

Ранее сообщалось, что на арсенале под Ичней до сих пор не все в порядке.

Тэги: общество, Черниговская область, арсенал, взрывы, склад боеприпасов

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