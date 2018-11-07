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Главные новости за 7 ноября 2018 года

Главные новости за 7 ноября 2018 года

Поцелуй в ж*пу нас... Украинские депутаты написали оскорбительное письмо «кремлевскому султану». Народные депутаты Украины написали оскорбительное письмо президенту России Владимиру Путину, которое они сами назвали адаптированной версией знаменитого письма запорожцев турецкому султану. Это письмо было подготовлено в ответ на введение Россией санкций против Украины.

В центре Киева демонтируют памятник Небесной сотни – тут проведут следственный эксперимент. В Киеве начали демонтаж памятника Небесной сотни. Работы проходят на Аллее Небесной сотни.

Корь в Украине: чиновники рассказали о приближающемся страшном антирекорде. В Украине продолжает бушевать корь. В министерстве здравоохранения уже признают, что нынешний показатель заболеваемости может превысить антирекорд 2006 года.

На выходных в Украине ударят морозы. На ближайших выходных в Украине резко похолодает. По стране ударят морозы.

Десятки тысяч жителей столичной Оболони остались без отопления – с ремонтом тянут второй день. На Оболони в Киеве случилось ЧП. Тут на улице Иорданской произошла авария на магистральном трубопроводе теплообеспечения.

Медики совершили существенный прорыв в борьбе с тяжелыми формами онкологии. Медики совершили большой прорыв в борьбе с тяжелыми формами онкологии, которая встречается у молодых людей и детей. Результатами исследований поделились ученые из Института исследования рака в США.

Тэги: Киев, корь, общество, политика, наука

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В США преподаватель жестоко избил ученика-подростка прямо во время урока. Появилось видео
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