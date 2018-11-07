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Новогодние и Рождественские праздники-2019 с размахом можно будет провести в Княжестве Киевская Русь. Уже есть план мероприятий

Новогодние и Рождественские праздники-2019 с размахом можно будет провести в Княжестве Киевская Русь. Уже есть план мероприятий

С 15 декабря 2018 г. и до 13 января 2019 г. в Княжестве Киевская Русь — крупнейшем историко-развлекательного комплексе под Киевом — будет проходить шоу-программа «Новогодняя сказка» для детей и взрослых, которая будет включать также и новогоднюю ночь 31 декабря.Как выяснили журналисты «Фразы», гостей ждет настоящее праздничное настроение: выступления конно-трюкового театра и костюмированных персонажей, катание на лошадях верхом и в санях, горячие блюда, приготовленные на костре, средневековые настойки, канатный спуск и скоростная горка, зимние забавы, праздничная фотолокация, множество мастер-классов, ярмарка новогодних сувениров, флеш-мобы, игры и розыгрыши подарков.

Посетители увидят захватывающий авторский интерактивный спектакль-мюзикл со спецэффектами и огнями, и даже смогут стать одним из участников сказки.

В Древнем Киеве откроется Главная Резиденция Святого Николая, который будет принимать посетителей с 15 декабря и до 13 января.

Шоу-программа «Новогодняя сказка» начнется 15 декабря 2018 года и продлится аж до Старого Нового года 13 января, после чего всех гостей Древний Киев в Княжестве Киевская Русь позовет на праздник Крещения. Праздничный спектакль будет проходить 15-16 декабря, 19 декабря, 22-23 декабря, 25 декабря, 29-30 декабря, со 2 по 7 января и 12-13 января. В остальные же дни будет работать резиденция Святого Николая, а также всех гостей будет встречать Снегурочка и приглашать в зажигательные хороводы и флеш-мобы.

В ночь с 31 декабря 2018 г. с 20:00 на 1 января 2019 г. гостей ждет яркая праздничная шоу-программа с подарками и угощениями абсолютно для каждого, бесплатным катанием на лошадях, шоу двойников с выступлением Оли Поляковой, Дзидзьо, Насти Каменской и Потапа, беспроигрышная лотерея подарков, поздравления от Князя и Княгини киевских, интерактивы от Деда Мороза и Снегурочки и праздничный фейерверк.

Со 2 по 5 января Княжество Киевская Русь снова позовет гостей на шоу-программу «Новогодняя сказка» и подарит незабываемые впечатлени.

6 и 7 января в Древнем Киеве для посетителей Княжества Киевская Русь оживет настоящий Рождественский вертеп с Девой Марией со святым младенцем, пастухами, волхвами. А пройдет вертеп на древнеславянском языке. После чего гостей ждет мастер-класс по изучению и пению Рождественских колядок.

12 и 13 января Древний Киев посетят Старый 2018 год и Новый 2019 год, чтобы передать друг другу полномочия. А также в Княжестве Киевская Русь приедут 12 Месяцев — лошадей 12 разных пород, чтобы перед гостями отчитаться за прошлый год.

А после «Новогодней сказки» праздник продолжится Крещением, которое отмечать в Древнем Киеве будут аж два дня — 19 и 20 января. Гостей ждет реконструкция древнего обряда погружения в священные воды Иордана. Священник из Васильевской церкви, которая расположена в Древнем Киеве, освятит воду Лесного озера. Каждый желающий сможет поучаствовать в обряде, окунувшись в проруби.

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь находится недалеко от Киева современного — в 45 минутах езды — в Киевской области, Обуховском районе, селе Копачов. Маршрутки курсируют от ст.м. Выдубичи согласно расписанию на сайте http://parkkyivrus.com

Тэги: Новый год, Киев, 2019

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