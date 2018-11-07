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Во львовском лицее учитель полгода унижает ребенка перед всем классом

Во львовском лицее учитель полгода унижает ребенка перед всем классом

Во львовском лицее № 2 классный руководитель 4-Б класса публично унижает своего ученика за то, что мальчика якобы стошнило во время экскурсии. Как выяснили журналисты «Фразы», из-за этого с ребенком отказываются играть другие дети, а у самого мальчика начинаются проблемы со здоровьем.

О ситуации с непрекращающимся буллингом в группе «Батьки SOS» Facebook написал отец ребенка Александр Тарасюк. Он рассказал, что эта ситуация длится уже полгода — учительница «травит» его сына в присутствии всего класса.

Началось все с того, что классный руководитель Коберская Виктория Александровна предложила детям поехать на экскурсию и спросила кто «за». Все ученики подняли руки, в том числе и сын Тарасюка. Однако учительница публично заявила, что поедут все, кроме Дмитрия, поскольку он «рыгает» и она не намерена убирать за ним «рыгачку».

Из-за постоянного акцентирования внимания на ситуации перед всем классом, у мальчика начались проблемы с одноклассниками, они не хотят с ним играть и общаться. Из-за всего этого у мальчика появился страх идти в школу, нарушилось здоровье — начались боли животе и начало колоть сердце во время урока, чего с ним никогда ранее не наблюдалось.

Отец мальчика утверждает, что учитель требует, чтобы его сына перевели в другой класс. Директор лицея особо не вмешивается в ситуацию, поскольку учитель отказалась писать объяснительную.

В комментариях родители шокированы ситуацией и требуют наказания для педагогов.

Не так давно случай публичного унижения ребенка произошел в харьковской школе № 151. Тогда ученицу шестого класса публично унижали за то, что ее родители якобы отказались платить поборы на нужды класса. Учитель этого класса написала заявление об уходе после этого скандала.

Как сообщала «Фраза», в конце октября 2018 года в Ровенской области в одной из школ города Здолбунов произошел неприятный инцидент: педагог наказал ученика восьмого класса за патриотическое приветствие.

Тэги: Львов, общество, школа, дети, лицей, издевательство, унижение, буллинг

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