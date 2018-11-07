Медики совершили существенный прорыв в борьбе с тяжелыми формами онкологии

Медики совершили большой прорыв в борьбе с тяжелыми формами онкологии, которая встречается у молодых людей и детей. Как выяснили журналисты «Фразы», результатами исследований поделились ученые из Института исследования рака в США.

Как пишет MedicalXpress, исследователям удалось обнаружить «неизвестную молекулярную уязвимость в клетках двух редких, агрессивных и трудно поддающихся лечению форм онкологии».

В частности, прорыв касается синовиальной саркомы – рака мягких тканей (встречается у молодых людей), а также злокачественные рабдоидные опухоли – зачастую они развиваются у детей в возрасте до двух лет, поражая мозг и почки.

Медики говорят, что «на развитие данных агрессивных форм онкологии влияет хроматин-ремоделирующий комплекс ncBAF».

По их словам, он «выполняет уникальную роль в регуляции активности генов, который участвует и в упаковке хроматина: вещества хромосом, представляющего собой комплекс ДНК, РНК и белков».

Исследователи говорят, что «в ncBAF есть уникальные субъединицы BRD9 и GLTSCR1, и они не встречаются в других подобных комплексах». Как сообщается, «ученые подавили эти субъединицы с помощью специальных соединений, после чего нарушилось деление раковых клеток, а также приостановилось развитие опухолей».

Теперь исследователи говорят, что «разрушение ncBAF может стать основой для борьбы с синовиальной саркомой и рабдоидными опухолями».

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