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Антропологи заявили, что с некоторыми древними людьми было явно что-то не так

Антропологи заявили, что с некоторыми древними людьми было явно что-то не так

У некоторых древних людей эпохи плейстоцена выявлены аномалии. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают антропологи из университета Вашингтона в США.

Как пишет портал Phys.org, люди, жившие в эпоху от 2,6 миллионов лет назад до 11,7 тысяч лет назад, в некоторых случаях имели отклонения в развитии.

Ученые, исследуя останки, обнаружили «бедренные кости с нехарактерным изгибом». Их, в частности, находили на территориях от современной Чехии и до Китая.

Сообщается также, что найденный «череп младенца из пещеры Кафзех в Израиле необычно вздут, а правая плечевая кость мужчины из Лигурии в Италии изогнута при нормальной левой».

Исследователи также говорят, что «две трети аномалий встречаются сегодня менее чем у одного процента людей, а многие – неведомы современной медицине».

Ученые предполагают, что обнаруженные аномалии «возникали из-за широкого распространения инбридинга: в те времена нередко близкие родственники вступали в половую связь и рожали потомство».

Как писала «Фраза», ученые вычислили, когда неандертальцы начали скрещиваться с разумными людьми.

Ранее исследователи предположили, что человеческая раса появилась на Земле по чистой случайности.

Тэги: мир, история, наука, неандерталец

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