На реконструкцию одного из киевских мостов хотят потратить гигантскую сумму

В Киеве хотят провести реконструкцию моста Патона. Как выяснили журналисты «Фразы», работы обойдутся недешево – в пять миллиардов гривен.

Как цитирует портал 44.ua и.о. заместителя гендиректора по вопросам строительства КК «Киевавтодор» Павла Монастырного, до конца 2018 года проведут обследование состояние моста, а после определят техническое задание на разработку проектно-сметной документации реконструкции объекта.

По его словам, на ноябрь «предоставлено частичное обследование конструкций пролетных строений моста». В частности, это «главные балки, вязи, опорные части, обзорные проходы и обследование металлических поперечных балок, железобетонной плиты проезжей части, тротуарных блоков, деформационных швов и дорожного покрытия».

Чиновник заявил, что, «в связи со спецификой моста проектирование будет выполняться в три стадии». Первая – это технико-экономическое обоснование, вторая – проект, третья – рабочая документация.

Он также сообщил, что «ориентировочная стоимость реконструкции составляет пять миллиардов гривен».

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