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Под Киевом ревнивый муж выбросил свою жену из окна

Под Киевом ревнивый муж выбросил свою жену из окна

В городе Фастов (Киевская область) мужчина убил свою жену, вытолкнув ее из окна четвертого этажа на почве ревности. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, произошло все в начале ноября текущего года. В процессе ссоры из-за ревности 51-летний мужчина несколько раз ударил 49-летнюю жену по лицу, схватил ее за шею, придушил, после чего вытолкнул из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже.

От полученных травм женщина скончалась на месте еще до приезда «скорой». Ревнивый мужчина задержан, ему светит до 15 лет тюрьмы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в мае 2008 года в Чернигове ученица 8-го класса одной из общеобразовательных школ родила дома ребенка и выбросила младенца из окна 3-го этажа.

Летом 2016 года в Киеве роженица выбросила своего ребенка в мусоропровод.

В конце ноября 2017 года в Запорожье женщина 1973 года рождения выбросила в окно пятимесячного ребенка своей подруги.

В марте 2018 года в центре Николаева нетрезвая женщина выбросила с моста в реку собственного ребенка.

Тэги: Киев, убийство, общество, Фастов, ссора, криминал, Киевская область, ревность

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