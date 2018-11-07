Десятки тысяч жителей столичной Оболони остались без отопления – с ремонтом тянут второй день

На Оболони в Киеве случилось ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут на улице Иорданской произошла авария на магистральном трубопроводе теплообеспечения.
По данным КП «Киевтеплоэнерго», авария случилась еще в понедельник, 5 ноября.
Сообщается, что «аварийные работы планировалось провести во вторник, 6 ноября, однако на сегодняшний момент в дома теплоноситель не подан».
Отмечается, что без отопления остались 160 жилых домов, шестнадцать детских садов и десять школ.
Без отопления сидят десятки тысяч людей, но ремонт не начинается второй день.
Как писала «Фраза», на выходных в Киеве ударит мороз.
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