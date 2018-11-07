Десятки тысяч жителей столичной Оболони остались без отопления – с ремонтом тянут второй день

На Оболони в Киеве случилось ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут на улице Иорданской произошла авария на магистральном трубопроводе теплообеспечения.

По данным КП «Киевтеплоэнерго», авария случилась еще в понедельник, 5 ноября.

Сообщается, что «аварийные работы планировалось провести во вторник, 6 ноября, однако на сегодняшний момент в дома теплоноситель не подан».

Отмечается, что без отопления остались 160 жилых домов, шестнадцать детских садов и десять школ.

Без отопления сидят десятки тысяч людей, но ремонт не начинается второй день.

Как писала «Фраза», на выходных в Киеве ударит мороз.

Ранее стало известно, сколько будет стоить газ для украинцев.