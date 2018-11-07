На выходных в Украине ударят морозы

На ближайших выходных в Украине резко похолодает. Как выяснили журналисты «Фразы», по стране ударят морозы.
По данным Гидрометцентра, снижение температур ниже нулевой отметке ожидается 10-11 ноября в центре, на севере и востоке страны. Морозы будут в ночное время суток – до 2 градусов ниже нуля.
Днем по Украине в среднем будет 3-8 градусов тепла.
Немного воздух прогреется лишь на западе и юге Украины – до 9-13 градусов. В западных областях возможны дожди.
На выходных ночью в Киеве тоже будет холодно – до 1 градуса мороза. Днем воздух прогреется до 5-7 градусов. Осадков не ожидается.
Как писала «Фраза», синоптики спрогнозировали дальнейшее похолодание и дожди в Украине.
Также украинцев пугают арктическими морозами зимой. Холода могут побить вековой рекорд.