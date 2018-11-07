На выходных в Украине ударят морозы

На ближайших выходных в Украине резко похолодает. Как выяснили журналисты «Фразы», по стране ударят морозы.

По данным Гидрометцентра, снижение температур ниже нулевой отметке ожидается 10-11 ноября в центре, на севере и востоке страны. Морозы будут в ночное время суток – до 2 градусов ниже нуля.

Днем по Украине в среднем будет 3-8 градусов тепла.

Немного воздух прогреется лишь на западе и юге Украины – до 9-13 градусов. В западных областях возможны дожди.

На выходных ночью в Киеве тоже будет холодно – до 1 градуса мороза. Днем воздух прогреется до 5-7 градусов. Осадков не ожидается.

Как писала «Фраза», синоптики спрогнозировали дальнейшее похолодание и дожди в Украине.

Также украинцев пугают арктическими морозами зимой. Холода могут побить вековой рекорд.