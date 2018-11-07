Ученые выяснили, что кофе «блокирует» две опасные болезни

Ученые заявили, что кофе препятствует развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявили исследователи из института Крембиля и университета Торонто в Канаде.

Как пишет издание ScienceDaily, все дело в том, что при обжарке кофейных зерен вырабатываются вещества фенилинданы: именно они и «блокируют» развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона.

В ходе исследований ученые проанализировали кофе светлой обжарки, а также кофе темной обжарки с кофеином и без него. Как выяснилось, кофе темной обжарки, независимо оттого, был в нем кофеин или нет, «препятствовал возрастному снижению когнитивных способностей, что характерно для болезней Альцгеймера и Паркинсона».

Ученые говорят, что фенилинданы – это антиоксиданты, которые «препятствуют образованию амилоидных бляшек: нейрофибриллярных клубков, усиливающих деменцию». По словам исследователей, они «уникальны тем, что они являются единственным соединением, которое предотвращает накопление бета-амилоидов и тау-белков».

Как писала «Фраза», ученые составили список продуктов, замедляющих старение.

Ранее ученые обнаружили новое удивительное свойство кофе.