В Тернопольской области решили полностью запретить русский язык. Но не навсегда

Во вторник, 6 ноября, депутаты Тернопольского областного совета ввели мораторий на публичное использование русского языка на территории области. Как выяснили журналисты «Фразы», запретительные меры носят «временный» характер.

Как сообщает пресс-служба Тернопольского облсовета, решение о введении «моратория» было поддержано большинством голосов народных избранников. Отмечается, что суть запрета заключается в полном исключении «русскоязычного культурного продукта» в любых формах на территории области.

Впрочем, как сообщается, «мораторий» на использование русского языка вводиться не бессрочно, а всего лишь «до момента полного прекращения оккупации Россией территории Украины».

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