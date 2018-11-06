Под Киевом мужик зачем-то залез на чужой участок и погиб жуткой смертью

В городке Украинка Киевской области произошло умышленное убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», хозяин домовладения убил мужчину, которого принял за вора.

Как передает «Информатор», убийство произошло еще в июне этого года, но широкую огласку получило только сейчас, когда прокуратура передала дело в суд. Сообщается, что 55-летний хозян частного дома, заметив, что на его участок лезет незнакомый мужчина, подкрался к нему и нанес два удара тупым предметом по голове. От полученных травм 42-летний «таинственный незнакомец» скончался на месте происшествия, после чего домовладелец засунул труп в мешок и закопал в ближайшей лесополосе.

По словам хозяина дома, он принял жертву за вора и защищал свое домовладение от незаконного посягательства.

Вместе с тем, сообщается, что ярому поборнику неприкосновенности частной собственности грозит до 15 лет лишения свободы за совершение умышленного убийства. Точку в этом деле поставит суд.

Как писала «Фраза», в центре Киева вор-рецидивист сломал ногу, уходя от погони.

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