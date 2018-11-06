На польского «пана» гнули спины сотни рабов. Среди них были и украинцы

В Польше местные правоохранители задержали одного из работодателей Поморского воеводства. Как выяснили журналисты «Фразы», «ясновельможный пан» использовал заробитчан в качестве рабов.

Как передает polradio.pl, предприимчивый работодатель искал потенциальных работников через сеть Интернет. На объявления о достойных условиях и высокой оплате труда откликались соискатели работы из Польши, Белоруссии, Украины и других государств.

Отмечается, что прибывшие новички изначально работали на фирме у работодателя, а позднее им предлагали более высокую зарплату и оправляли на работу в другие регионы Польши и в Швецию.

Вместе с тем, у согласившихся на более высокую зарплату гастарбайтеров отбирали паспорта и угрожали депортацией как нелегальных мигрантов. Таким образом, работники были вынуждены трудится фактически «за еду».

Сообщается, что с 2016 по 2018 год «работодатель» подобными методами «обратил в рабство» более 500 работников, невыплаченная задолженность по зарплате которым составила более 1 млн евро.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства дела. Польскому «пану» грозит тюремное заключение сроком от 3-х лет.

Как писала «Фраза», поляки не на шутку опасаются потерять украинцев уже в следующем году.

Ранее в Польше из-за собственного легкомыслия погибла молодая украинка.