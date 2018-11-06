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Снос Шулявского моста: названа новая дата. Но верится с трудом

Снос Шулявского моста: названа новая дата. Но верится с трудом

Киевские власти озвучили новую дату начал работ по «реконструкции» Шулявского путепровода. Как выяснили журналисты «Фразы», снос одной из важнейших транспортных развязок Киева запланирован на середину следующего месяца.

Как передает «Сегодня» со ссылкой на КГГА, демонтаж Шулявского моста «ориентировочно» начнется 15 декабря 2018 года. Сообщается, что в настоящее время на путепроводе проводятся работы по перекладке инженерных сетей.

По предварительным данным, работы по демонтажу существующих конструкций Шулявского моста продлятся около двух месяцев. Затем на месте снесенного путепровода будет постепенно возводится новая транспортная развязка.

Отмечается, что работы по реконструкции путепровода будет проводить фирма «Североукраинский строительный альянс».

Как писала «Фраза», сноса Шулявского моста не будет. По крайней мере, в ближайшем будущем.

Так же сообщалось, что реконструкцию Шулявского моста отложили из-за петиции киевлян.

Ранее стало известно, что проект реконструкции Шулявского моста менять не будут, но с началом работ уже опоздали.

Тэги: Киев, общество, реконструкция, снос, Шулявский мост

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