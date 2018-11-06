Главные новости за 6 ноября 2018 года

Луценко заявил о своей отставке. Сегодня, 6 ноября, на заседании Верховной Рады во время отчета перед депутатами о ходе расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подает в отставку. Сегодня же он подаст это заявление президенту Украины Петру Порошенко. Также он попросил депутатов рассмотреть этот вопрос в парламенте уже на этой неделе.

Сотрудники СБУ ломают дверь в квартире Бережной и ищут оружие в офисе Кильчицкой. Сегодня, 6 ноября, в Киеве сотрудники СБУ нагрянули с обыском в квартиру правозащитницы Елены Бережной. Та же участь постигла и офис экс-заместителя главы КГГА Ирэны Кильчицкой. В частности, как сообщает NewsOne, силовики с помощью болгарки пытаются взломать дверь квартиры Бережной, которая расположена на улице Сечевых Стрельцов, 55 в столице. В свою очередь правозащитница отказывается их впускать.

Иди сюда, я тебе по морде дам... Депутаты в прямом эфире сказали друг другу пару «ласковых». В эфире одного из украинских телеканалов произошла словесная перепалка между двумя народными депутатами Украины. Повздорили нардеп от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул и его коллега из Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко. Произошло все во время обсуждения смерти активистки Екатерины Гандзюк на ток-шоу «Гра з вогнем» на телеканале ZIK.

Близкого соратника Ляшко задержали в аэропорту Праги с фальшивыми деньгами. Народного депутата Украины от «Радикальной партии» Андрея Лозового задержали в аэропорту Праги с фальшивыми евро. Политик пытался расплатиться поддельными купюрами в Duty Free. Подробности инцидента прокомментировал в «Фейсбуке» лидер партии Олег Ляшко. Инцидент произошел в ночь на вторник, 6 ноября.

На Волыни родители не пускают детей в школу из-за скандальной директрисы. В понедельник, 5 ноября, в Волынской области в школу села Озеро Киверцовского района пришло всего 15 детей. Таким образом родители школьников протестуют против директора школы Светланы Степанюк. Кроме родителей и самих учеников недовольны методами работы директора и педагоги — за увольнение Степанюк выступают 16 из 20 учителей.

В центре Киева греческий дипломат попал в ДТП. Вечером понедельника, 5 ноября, на Печерске в Киеве в ДТП попал дипломат из Греции. Инцидент произошел около 22-30 на пересечении улиц Генерала Алмазова и Старонаводницкой. Столкнулись Volkswagen Passat и Mercedes. Отмечается, что Mercedes, за рулем которого был грек, двигался по улице Генерала Алмазова в сторону метро «Арсенальная», а навстречу ехал Volkswagen, который совершал поворот на улицу Старонаводницкую и не уступил дорогу.

В Африке продолжает бушевать лихорадка Эбола: число жертв стремительно растет. В Демократической Республике Конго продолжает бушевать лихорадка Эбола. По последним данным ВОЗ жертвами страшной болезни стали уже 186 человек. При этом число больных на начало ноября измеряется тремя сотнями. Вылечить удалось лишь 88 пациентов.