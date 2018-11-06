Биологи разгадали секрет удивительной пользы рыбы, овощей и фруктов

То, что рыба, овощи и фрукты полезны для сердца – не секрет. Как выяснили журналисты «Фразы», польским биологам удалось узнать, почему они так благоприятны для сердца.

Как пишет издание Heart and Circulatory Physiology, ученые открыли вещество, которое наделяет рыбу, овощи и фрукты поистине удивительными свойствами, столь полезными для нашей сердечно-сосудистой системы.

Биологи говорят, что употребление данных продуктов способствует накоплению в крови человека вещества триметиламина N-оксида или TMAO, а вот мясо и яйца – снижают его уровень.

Проведя опыты на крысах, ученые включали в рацион грызунов TMAO. Выяснилось, что «большие дозы этого вещества не вызывали негативных эффектов». При получении как больших, так и небольших «доз» TMAO оказалось, что «вещество защищает от утолщения стенок кровеносных сосудов и развития гипертрофии сердца». Как говорят ученые, это характерно для людей, страдающих от гипертонии.

Биологи говорят, что TMAO соединяется с различными белками, ДНК и РНК, стабилизирует их, позволяя им лучше переносить повышенное давление в кровеносной системе. При этом, как говорится в отчете, «нарушения в работе клеток сердца и сосудов пропадают, а также снижается уровень клеточного стресса и воспалений, а также защищает от возникновения изменений в работе генов, приводящих к развитию гипертрофии сердца и росту ломкости стенок сосудов».

Ученые установили, что те крысы, которые питались мясом и яйцами, «в два раза чаще страдали от инфарктов и внезапных остановок кровообращения».

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