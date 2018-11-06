Луценко заявил о своей отставке

Сегодня, 6 ноября, на заседании Верховной Рады во время отчета перед депутатами о ходе расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подает в отставку. Как выяснили журналисты «Фразы», сегодня же он подаст это заявление президенту Украины Петру Порошенко.

Также он попросил депутатов рассмотреть этот вопрос в парламенте уже на этой неделе, сообщают «Вести».

«Как глава правоохранительной системы я сегодня подаю заявление, а вам решать, или Мустафа Найем будет руководить следствием и устанавливать с экранов телевизора виновных, или правоохранительные органы», — заявил Луценко.

При этом он назвал организаторов создания временной специальной комиссии Верховной Рады по расследованию убийства Гандзюк людьми, которые борются за власть.

Отметим, что ранее 75 общественных организаций подписали требование об отставке Юрия Луценко и главы МВД Арсена Авакова.

Ранее «Фраза» сообщала, что херсонская активистка Екатерина Гандзюк скончалась от последствий зверского покушения.

Генеральный прокурор Луценко указал на заказчиков покушения на Гандзюк. За дело взялась СБУ.