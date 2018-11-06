Ученые рассказали, как лучше говорить, чтобы вас услышали и запомнили

Ученые доказали, что частота и четкость человеческой речи влияют на ее восприятие и запоминание. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли эксперты университета Техаса в Остине и лингвисты лаборатории UTsoundLab США.

Как пишет издание Science Daily, исследователи взяли шестьдесят добровольцев, владеющих английским языком, причем половины из них была его носителем. После этого люди прочитали 72 предложения – всего шесть блоков по двенадцать предложений – двумя способами: чистой речью с медленным темпом, четким произношением, а также разговорной речь – то есть, более быстрой и не столь акцентированной.

После этого данные предложения необходимо было повторить по памяти.

Исследователи установили, что, «как иностранцы, так и носители языка лучше запоминали содержание предложений, произнесенных фонетически чисто и медленно.

Издание цитирует ученых, которые утверждают: «Человек говорит слишком быстро или недостаточно четко артикулирует свои мысли, другому лицу приходится тратить больше интеллектуальных ресурсов, чтобы понять и усвоить сказанное». Поэтому, говорят они, «чем больше сил мозг тратит на понимание, тем меньше ресурсов остается для запоминания материала».

Как писала «Фраза», ученые доказали, что мобильные телефоны таки провоцируют рак, а также рассказали, как соль бьет по нашему мозгу.