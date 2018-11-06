В индийской столице решили искусственно вызывать дождь

В столице Индии Дели решили применить хитрый способ для очистки воздуха. Как выяснили журналисты «Фразы», в городе собираются вызывать искусственный дождь.

Как говорят власти Дели, пробный искусственный дождь попытаются создать уже 10 ноября.

С этой целью будут использовать самолеты – они должны рассеять специальные химикаты, которые и вызовут осадки над городом.

Местные синоптики говорят, что в грядущую субботу в небе над Дели как раз сформируются нужные условия и будет достаточно облаков, из которых и «выжмут» дождь.

Власти признают, что воздух Дели очень загрязнен: концентрация мелкодисперсных частиц достигла отметки 644 мкм, что в десятки раз выше безопасной для здоровья человека среднесуточной нормы ВОЗ на уровне 25 единиц.

Посмотрим, что из этого выйдет.

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