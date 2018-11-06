Врачи рассказали, почему шум в буквальном смысле убивает нас

Ученые доказали, что шум в буквальном смысле убивает нас. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли исследователи из Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне.

Как пишет MedicalXpress, они выяснили, что «хроническое воздействие шума увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и инфарктов».

В исследованиях приняли участие пять сотен людей. Их средний возраст составлял 56 лет. Им провели позитронно-эмиссионную и компьютерную томографию головного мозга и сосудов, после чего ученые определили активность миндалевидного тела, то есть – области мозга, которая выполняет функцию регуляции стресса и эмоциональных реакциях.

После этого, пять лет спустя, ученые определили, что «у сорока людей случился инсульт или инфаркт». Потом в домах добровольцев измерили уровень шума и оценили его согласно авиационной и дорожной карте.

В итоге, исследователи выяснили, что «у людей, проживающих в условиях сильного шумового загрязнения, например, вблизи шоссе или аэропортов, миндалевидное тело было более активно, а уровень воспаления артерий выше».

По их словам, все очень серьезно, ведь риск инфаркта и инсульта вырастает сразу в три раза.

Как писала «Фраза», ученые составили список продуктов, замедляющих старение, а также доказали, что мобильные телефоны таки провоцируют рак.