В жутком пожаре под Киевом сгорели крошечные дети

Жуткое происшествие случилось в ночь на вторник, 6 ноября, в Узине Киевской области. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в пожаре погибли маленькие дети.

Как передает ГСЧС, сообщение о пожаре в частном доме поступило около часа ночи.

Возгорание на площади 64 квадратных метров тушили почти до четырех часов утра 14 пожарных и две единицы техники.

Увы, не обошлось без жертв — в огне погибли три человека, двое из них — дети 2016 и 2017 годов рождения.

Как писала «Фраза», бомжи устроили грандиозный пожар на окраине Киева.

Ранее в Киеве бушевал гигантский пожар: горели СТО и мини-отель.