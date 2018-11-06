На окраине Киева со дна канала всплыл трехмесячный труп

Жуткую находку обнаружил один из жителей киевских Осокорков, прогуливаясь вечером понедельника, 5 ноября, возле канала с собакой. Как выяснили журналисты «Фразы», на 10-й линии Энтузиастов всплыл труп мужчины.

Как передает «Информатор» со ссылкой на полицию, сначала местный житель подумал, что это манекен, но потом, посоветовавшись с женой, вызвал правоохранителей.

Когда тело достали, выяснилось, что оно пробыло в воде около трех месяцев.

Как писала «Фраза», возле памятника великому актеру в центре Киева нашли могилу с трупом ребенка.

Сообщалось, что в Киеве уже четыре месяца не могут найти убийцу консьержки.