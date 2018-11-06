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Под Киевом пьяный отморозок сбил маленькую девочку

Под Киевом пьяный отморозок сбил маленькую девочку

Резонансное ДТП произошло в селе Роскошная Киевской области, где пьяный водитель на ВАЗ 2108 сбил десятилетнюю девочку. Как выяснили журналисты «Фразы», к счастью, малышка сильно не пострадала.

Как сообщает местная полиция, девочка гуляла с мамой и своей младшей девятилетней сестрой. Они переходили дорогу по пешеходному переходу, когда в них на скорости влетел автомобиль, за рулем которого был пьяный водитель.

Нарушитель пытался сбежать с места ДТП, но полиция быстро остановила его машину. Тест на алкоголь показал 1,9 промилле.

У девочки травма ноги, но ее жизни ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло за собой смерть потерпевшего) и части 1 статьи 135 (заведомое оставление без помощи лица) УК Украины.

Как писала «Фраза», под Киевом поезд насмерть сбил юношу.

Сообщалось, что уличный вор, которого сбили киевские копы, скончался в больнице.

Тэги: ДТП, общество, дети, Киевская область

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