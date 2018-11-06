Близкого соратника Ляшко задержали в аэропорту Праги с фальшивыми деньгами

Народного депутата Украины от «Радикальной партии» Андрея Лозового задержали в аэропорту Праги с фальшивыми евро. Как выяснили журналисты «Фразы», политик пытался расплатиться поддельными купюрами в Duty Free.

Подробности инцидента прокомментировал в «Фейсбуке» лидер партии Олег Ляшко.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 6 ноября.

Он, в частности, сообщил, что фальшивые евро купил в киевском обменнике помощник нардепа.

Олег Ляшко написал, что Андрей Лозовой хотел купить в аэропорту подарок маме, но евро, которыми он хотел рассчитаться, оказались фальшивыми.

Сам Андрей Лозовой также прокомментировал ситуацию. Политик сообщил, что его сняли с рейса, после чего он провел восемь часов в отделении местной полиции.

Как писала «Фраза», на телеканале дважды подрались нардепы Мосийчук и Шахов.

Сообщалось, что депутат Ляшко беременна от парламентария из БПП.