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Не пропустите шоу-выставку «Мир лошадей» в «Парке Киевская Русь»

Не пропустите шоу-выставку «Мир лошадей» в «Парке Киевская Русь»

10 и 11 ноября Древний Киев в «Парке Киевская Русь» приглашает насладиться чудесным миром лошадей, окунуться в средневековье – во времена, когда зарождалось наше государство, его культура, искусство и, конечно, письменность. Как выяснили журналисты "Фразы", накануне, в пятницу 9 ноября, наша страна будет отмечать День украинской письменности и языка, когда почитают память летописца Нестора – последователя создателей славянской азбуки Кирилла и Мефодия и очень символично в эти выходные приехать именно в Древний Киев и провести время в городе Х века.

Только в «Парке Киевская Русь» можно собственными глазами увидеть, какой в действительности была жизнь в Киевской Руси, прогуляться по старинным улочкам и прочитать указатели на них, которые написаны на древнеславянском языке. Только здесь можно услышать живую речь наших предков, и даже больше – во время представления актеры будут общаться между собой и со зрителями по-древнеславянски. Также здесь пройдет презентация первого в Восточной Европе «Древнеславянского разговорника». Каждый сможет проверить, понимает ли он древний язык наших предков, и попытаться сам сказать хотя бы несколько фраз на нем. Все это можно будет сделать, взяв в руки книгу, которую издал коллектив «Парка Киевская Русь».

В Княжестве Киевская Русь посетителей ждет множество развлечений. Жители Древнего Киева подготовили интересную и познавательную программу с конно-трюковыми выступлениями, живым вокалом, театрализованными постановками на историческую тематику, древнеславянскими забавами. Гости Княжества будут не просто наблюдать за весельем, а смогут стать активными участниками программы и присоединиться к конкурсам, играм, танцевальным флэш-мобам, зажигательным хороводам.

Кроме этого посетители увидят жемчужину Древнего Киева – живую коллекцию лошадей редких исторических пород, которые были собраны со всего мира в Княжеской конюшне. Представителей некоторых пород в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре.

Сейчас, c приближением зимы, лошади возвращаются из своих гастрольных путешествий в Древний Киев. Поэтому, гости Княжества смогут увидеть эту «живую коллекцию» в полном составе! Лошади смогут удивить не только своим прекрасным видом. Все они прошли курс дрессировки и постоянно тренируются, чтобы принимать участие в шоу программах и соревнованиях по историческим конным боевым искусствам. Неудивительно, что каскадеров Княжеской конюшни приглашают участвовать в разнообразных мероприятиях, которые проходят как в Украине, так и за ее пределами.

10 и 11 ноября лошади будут полноправными участниками развлечений, приняв участие в выступлениях вместе с актерами-каскадерами конно-трюкового театра. Они покажут свои умения и поразят зрителей безупречным исполнением номеров развлекательной программы. Каждый посетитель сможет подойти к этим прекрасным животным, погладить их, сфотографироваться и проехаться на них верхом или в экипаже.
Но и это не все! В субботу и в воскресенье пройдет Межрегиональный турнир по средневековому бою «Витязь Киевского Детинца». Отважные спортсмены облачатся в настоящие рыцарские доспехи, возьмут в руки средневековое оружие, сделанное в точном соответствии с историческими образцами, и сойдутся в жестоких бескомпромиссных баталиях за выход в финал, который состоится 24 ноября. Полноконтактные средневековые сражения начнутся на Детинце в 14:00 с поединков «1 на 1» и продолжатся боями «5 на 5».

В Княжестве можно интересно и активно провести время, погрузившись в уникальную атмосферу средневековья, посетить исторические музеи и экспозиции, полетать на канатном спуске «Полетайло» и пострелять из лука, отчеканить монету. Посетителей ждут вкуснейшие блюда и напитки от Княжеских поваров, мастер-классы, ярмарка мастеров и возможность ночевки.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:00, продлится до 18:00.

Цена билета: полный билет для взрослого - 150 грн., для пенсионеров и студентов - 100 грн., для детей школьного возраста - 50 грн., для дошкольников - бесплатно.

Древний Киев в Княжестве «Киевская Русь» расположен недалеко от Киева - всего в 45 минутах езды - в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Маршрутки курсируют из Киева от станции метро «Выдубичи» (выход из метро в сторону супермаркета «Фуршет») согласно расписанию на сайте.

Подробная информация: www.parkkyivrus.com.
 

Тэги: Киев

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