В США подросток убил собственную мать, а потом придумал «хитрый план» с целью избежать ответственности

В американском городе Дейтона-Бич (штат Флорида) произошло резонансное убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», 15-летний школьник лишил жизни собственную мать.

Как передает портал usa.one, 2 ноября ученик местной школы Грегори Логан поругался со своей матерью ‒ 46-летней Гeйл Kливэнджep ‒ из-за плохой отметки («тройка»), полученной на уроке.

Затаив «смертельную» обиду и дождавшись, когда мать ляжет отдыхать, он зашел к ней в комнату и начал душить. Когда женщина перестала подавать признаки жизни, Логан пошел на задний двор дома за тачкой, чтобы избавиться от тела. Вернувшись в комнату, он обнаружил, что мать еще жива...

Сообщается, что подросток душил свою мать еще около получаса, пока она не скончалась.

После этого он погрузил тело в автомобиль и поехал на территорию местной церкви, где и закопал труп.

Затем, договорившись с приятелями, он инсценировал ограбление собственного дома. На следующий день, вернувшись из школы он позвонил в полицию и заявил, что их дом ограбили, а мать ‒ похитили.

Сообщается, что во время допроса Грегори Логана, у местного шерифа возникли серьезные сомнения в правдивости его рассказа и спустя некоторое время подросток во всем сознался.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Уголовная ответственность грозит так же и приятелям юного убийцы.

Как писала «Фраза», в США дочь несколько месяцев жила с трупом матери, чтобы увидеть «все этапы смерти».