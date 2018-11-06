Диетологи объяснили, почему так важно есть орехи

Исследователи рассказали о пользе орехов. Как выяснили журналисты «Фразы», результаты представили эксперты Американской ассоциации сердца.

Как пишет издание EurekAlert, по их словам, употребление орехов каждый день препятствует набору веса. Также включение в рацион орехов улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Ученые взяли за основу данные 126 тысяч здоровых людей, которые рассказали, как часто они едят орехи.

Исследователи установили, что всего тридцать граммов орехов в сутки снижают риск ожирения, и даже способствуют похудению.

Как пишет издание, «употребление орехов уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний».

Как писала «Фраза», ученые объяснили, почему будущим папам обязательно нужно есть орехи.

Были названы ТОП-10 продуктов полезных для сосудов.