Ученые дали дельный совет, как быстрее похудеть

Американские ученые дали совет, как быстрее похудеть. Как выяснили журналисты «Фразы», для этого есть хитрый прием.

Как пишет издание EurekAlert, секрет весьма прост: нужно лишь ежедневно взвешиваться и следить за своим весом.

Ученые проверили свои догадки на трех тысячах добровольцах, за которыми они следили целый год.

Сообщается, что среди них были те, кто взвешивался регулярно, как были и те, кто игнорировал совет исследователей.

Как оказалось, те люди, которые взвешивался не чаще раза в неделю, не похудели. В то же время, пишет издание, «у тех, кто за неделю измерял массу тела шесть-семь раз, наблюдалось ее снижение».

Ученые считают, что «ключевую роль самостоятельного контроля изменений массы тела для более успешного похудения».

Как писала «Фраза», исследователи рассказали, как похудеть во сне.