Ученые дали дельный совет, как быстрее похудеть

Американские ученые дали совет, как быстрее похудеть. Как выяснили журналисты «Фразы», для этого есть хитрый прием.
Как пишет издание EurekAlert, секрет весьма прост: нужно лишь ежедневно взвешиваться и следить за своим весом.
Ученые проверили свои догадки на трех тысячах добровольцах, за которыми они следили целый год.
Сообщается, что среди них были те, кто взвешивался регулярно, как были и те, кто игнорировал совет исследователей.
Как оказалось, те люди, которые взвешивался не чаще раза в неделю, не похудели. В то же время, пишет издание, «у тех, кто за неделю измерял массу тела шесть-семь раз, наблюдалось ее снижение».
Ученые считают, что «ключевую роль самостоятельного контроля изменений массы тела для более успешного похудения».
Как писала «Фраза», исследователи рассказали, как похудеть во сне.