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Смерть херсонской активистки Гандзюк: появились обстоятельства, которые наверняка пойдут на пользу обвиняемым

Смерть херсонской активистки Гандзюк: появились обстоятельства, которые наверняка пойдут на пользу обвиняемым

Причиной смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк могла стать врачебная халатность. Как выяснили журналисты «Фразы», «белые халаты» вовремя не удалили смертельно опасный тромб.

Как передает telegra.ph, за несколько дней до скоропостижной смерти Екатерины, ее отец ‒ врач по профессии ‒ обращал внимание лечащих врачей на тромб, который образовался под коленом у дочери после очередной перенесенной операции. По мнению отца активистки, этот тромб необходимо было удалить, прежде чем проводить новую операцию.

Сообщается, что за несколько дней до смерти Екатерины Гандзюк врачи таки провели операцию, после чего неудаленный тромб начал движение...

Теперь возможную халатность врачей должна установить экспертиза.

Вместе с тем, если вина лечащего персонала будет доказана, то это наверняка станет отличным «подарком» для обвиняемых в покушении на активистку. Без сомнения, адвокаты не упустят возможность переквалификации обвинения со статьи «умышленное убийство» на «причинение тяжких телесных повреждений».

Как писала «Фраза», херсонская активистка Екатерина Гандзюк скончалась от последствий зверского покушения.

Ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Луценко указал на заказчиков покушения на Гандзюк. За дело взялась СБУ.

Тэги: общество, Херсон, смерть, кислота, врачебная халатность, активисты

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